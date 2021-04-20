Esenboğa Elektrik, yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin halka arzı için KAP'a ön izin başvurusunda bulundu. Esenboğa Elektrik, KAP'a yaptığı açıklamada Margün Enerji'nin halka arzı konusunda yetkilendirilen kuruluş hakkında bilgi verdi. Peki, Margün Enerji halka arz ne zaman? Margün Enerji halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Esenboğa Elektrik Margün Enerji hisse fiyatı...

Esenboğa Elektrik harekete geçti. Esenboğa Elektrik yüzde 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin halka arzı konusunda hazırlıklarına başladı. Esenboğa Elektrik, KAP'a yaptığı açıklamada Margün Enerji'nin halka arzı konusunda yetkilendirilen kuruluş hakkında bilgi verdi. Peki, Margün Enerji halka arz ne zaman? Margün Enerji halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Esenboğa Elektrik Margün Enerji hisse fiyatı...

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Esenboğa Elektrik, yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin halka arzı için SPK'ya ön izin başvurusunda bulunma kararı aldı. Esenboğa Elektrik, KAP'a yaptığı açıklamada Margün Enerji'nin halka arzı konusunda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin yetkilendirildiğini duyurdu.

Esenboğa Elektrik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi" 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Esenboğa Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret'in halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Margün Enerji'nin 310.000.000 adet nominal paya karşılık 310.000.000 TL nakden ödenmiş sermayesi bulunduğu belirtilirken, şirketin 3 Aralık 2014 tarihinde kurulduğu ve başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde etmek için yurt dışında proje geliştirme, EPC, işletme - bakım, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet gösterdiği belirtildi.

Esenboğa Elektrik'in halka arz açıklamasının tamamı şu şekilde:

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 310.000.000 adet nominal paya karşılık 310.000.000 TL nakden ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.margunelektrik.com.tr) 03.12.2014 tarihinde kurulmuştur. Şirket, başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde etmek için yurt dışında proje geliştirme, EPC, işletme - bakım, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet göstermektedir.

Yozgat, Şirket, 2019 yılının son çeyreğinde, Nevşehir Bilecik ve Afyon'da 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali satın alımı gerçekleştirmiş, 2020 yılının son çeyreğinde ise Afyon ilinde 12,27 MWp güneş elektrik santrali alımı ile Ankara ilinde toplam 10,29 MWp gücünde güneş elektrik santrali alımı yapmıştır. Şirket 2021 yılına gelindiğinde Ankara ilinde kurulu olan 11,44 MWp güneş elektrik santrali alımı ve en son olarak da 12.03.2021 tarihinde Konya Antalya , Ankara, Eskişehir Adana ve Muğla illerinde 61,68 MWp güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 118,03 MWp gücüne çıkarmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin; yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir.

Elektrik satışlarının tamamı, 5346 ve 6094 sayılı kanunlarla belirlenmiş Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, devlet alım garantisi ile 13,3 USDcent/kWh fiyat ile gerçekleşmekte ve bu alım garantisi santrallerin geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam etmektedir.