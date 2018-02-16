17 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 20:07 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 20:07

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet  Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli  kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
 
Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup  Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz  hale getirildi.
 
Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait  kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 
Bölgedeki operasyon sürüyor.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.