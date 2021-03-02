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Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

DHA |  02 Mart 2021 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 14:22

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dericiler Sitesi'nde, plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.


Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
 
 
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