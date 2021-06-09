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Manisa'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 15:46

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.


Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını suyla doldurdu.
 
Vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi. Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, mahalledeki sokakların suyla dolup taştığını belirterek, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz, Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.
 
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Manisa Kula sağanak
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