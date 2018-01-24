Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Ağbal gündemdeki konular ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağbal, şu açıklamalarda bulundu:

Zeytin Dalı Harekatı, ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor.

Büyüme ve istihdam tarafından son derece olumlu gelişmeler var. 2017 yılında da son derece güçlü bir bütçe performansı ortaya koymuş olduk.

2017 yılı başında herkesin beklentisi karamsardı. Hükümet olarak aldığımız tedbirler sonrasında yüzler gülmeye başladı. 2017 yılının 3'ncü çeyreğinden sonra yatırım alanında kıpırdamalar meydana geldi. Beklenti kanalından baktığımız zaman 2018 yılında moraller iyi, ileriye yönelik beklentiler olumlu. 2018 yılında yatırımlar tarafının daha güçlü seyredeceğini biliyoruz. İstihdam edilen kişi sayısı artıyor. Asgari ücret gelişmesi de tüketim tarafında olumlu hareket getirecek. Kredi Garanti Fonu kanalı üzerinden kredi genişlemesi devam edecek. Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek.

TORBA YASADA NELER OLACAK?

Maliye Bakanlığı olarak zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacı ile yasal düzenlemelerimiz var. 2018 yılında yatırımları ve istihdamları teşvik etme amacıyla düzenlemeler planlamıştık. Torba Yasa diye tabir ettiğimiz çalışmaya başlamıştık. Bakanlıklarımız ile koordine halinde düzenlemeleri inceliyoruz. Yakın bir zamanda uygun görülen düzenlemeleri meclise sevk etmeyi düşünüyoruz.

2018-2019 yıllarında yatırım harcamaları kapsamında makine teçhizat harcamalarında teşvik edici düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bizim Ar-Ge Merkezleri'nde alınan makineler var. Bu yıllarda alınacak makineler için KDV istisnası getireceğiz.

İstihdamın teşviki ile ilgili 2020'ye kadar olan süreçte milli istihdam seferliğine devam ediyoruz. Bu düzenlemeler olacak. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe istihdam teşvikleri vereceğiz.

ASGARİ ÜCRET DÜŞECEK Mİ?

Her sene Eylül-Ekim aylarında asgari ücret üzerinden alınan vergiler, verilen asgari ücretin altına düşüyordu. Kalıcı bir düzenlemeye sokmak istiyoruz. Asgari ücret yılbaşında açıklanan tutarın altına inmeyecek.