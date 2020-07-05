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Mahsun taktik yaptı! Alişan'ı duyunca...

Mahsun taktik yaptı! Alişan'ı duyunca... Yaklaşık üç saat mekanda kalan Mahsun Kırmızıgül, çıkışta adeta koşar adımlarla taksiye bindi.
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