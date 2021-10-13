Magnum Porsche çekiliş sonuçları sorgulama! 2021 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, isim listesi nereden öğrenilir?

Magnum Porsche çekilişi saat kaçta? Magnum çekilişi için heyecanlı arayış başladı. Magnum tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş 13 Ekim'de bugün gerçekleştirilecek. Çekilişin saat kaçta başlayacağını merak eden katılımcılar, Magnum çekiliş sonuçları hakkında da sorgulama yapıyor? Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? Her yıl Magnum tarafından gerçekleştirilen Porsche çekilişi için saatler kaldı. Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını sorgulayarak ödülü kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekilişi 2021 sonuçları…

MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2021 Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

KAZANAN TALİHLİLER SONRASINDA NE YAPACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.