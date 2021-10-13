Magnum çekilişi canlı yayın ile takip edilebilecek mi? Magnum çekilişi nereden yayınlanacak, çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Magnum çekilişi canlı olarak takip edilebilecek mi? Magnum Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model otomobil çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Porsche ödülüne saatler kala heyecanlı bekleyiş arttı. Magnum çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler arama motorları üzerinden Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Magnum çekilişi canlı yayın ile takip edilebilecek mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

Magnum çekilişi 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak, Magnum çekilişi canlı yayın ile takip edilebilecek mi? Çekilişle katılan vatandaşlar bu soruların yanıtını yoğun bir şekilde sorguluyor. 2021 2021 yılı Magnum Porsche çekilişi heyecanı giderek artıyor. Magnum çekilişi hakkında merak edilenler…

MAGNUM ÇEKİLİŞİ CALI YAYIN VAR MI, NEREDEN YAYINLANACAK?

2021 Magnum Porsche çekilişi YouTube ya da TV üzerinden canlı yayınlanmayacak. Magnum çekilişini canlı izlemek isteyenler için çekiliş, herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Çekiliş, saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.

İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

KAZANILAN HEDİYE NAKİT OLARAK TALEP EDİLEBİLİR Mİ, PORCHE FİYATI NEDİR?

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.