Lüks otoya Türk malı gövde parçası!

Lüks segmentte yer alan Aurus otomobillerinin seri üretimi, geçtiğimiz günlerde Tataristan’da düzenlenen görkemli törenle başladı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katılarak destek mesajı verdi. Aurus projesi, Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü NAMI’nin öncülüğünde hayata geçirildi. NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak olarak dahil olduğu projenin üretimini ise Ford Sollers üstlenmiş durumda.

Önemli işbirliği



Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde büyük yatırımları bulunan ve halihazırda Rus KAMAZ’ın yanısıra Mercedes-Benz, PCMA (Peugeot-Citroen-Mitsubishi), RNPO (Renault-Nissan), Volkswagen gibi dünya devleriyle iş birliği yapan Coşkunöz Holding, Aurus otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edecek. Aurus’un seri üretime geçmesi hakkında yorum yapan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, yeni projenin kendileri için prestij açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekiyor. “Coşkunöz olarak bu yatırımın içinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu çok önem verdiğimiz bir proje” diyerek sözlerine başlayan Acay, şöyle devam ediyor:



“Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde konumlandığımızda, otomotiv sektörünün rotasını bu bölgeye yönelteceğini öngörüyorduk. Burada Ford ile başlayan üretim maceramıza yeni markaları da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldık. Kaliteli ürün ve sıfır hata taahhüdümüz ile uzun süreli anlaşmalara imza attık. Prestijinin yanı sıra tarihi açıdan da bu denli önemli bir proje içinde yer almak, bizim için heyecan verici oldu. "