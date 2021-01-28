Lokantalara, kafelere, restoranlara yeni destek paketi! Yeni esnaf destek paketinden yararlanma şartları ne, destek ödemeleri ve başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız” sözleriyle ticari işletmelere yönelik destek paketi müjdesi vermişti. Desteğin detaylarını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lokanta, restoran ve kafe sahiplerine verileceğini duyurduğu destek ödemesinde 2019'da cirosu 3 milyonun altında olup 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalanlara 2 bin lira ile 40 bin lira arasında hibe verileceğini duyurdu. Lokantalara, kafelere, restoranlara yeni destek paketi yararlanma şartları nelerdir, ödemeler nasıl yapılacak? Esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılacak, belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda "Lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" diyerek koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara paket servis ve gel - al şeklinde hizmet veren lokanta, kafe ve restoran sahiplerine müjdeliyi vermişti. Bu açıklamayla, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de işletmelere yönelik yapılan yardımlara bir yenisi eklenirken, yapılacak desteğin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı. Elvan, 2019'da cirosu 3 milyonun altında olup 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalanlara 2 bin lira ile 40 bin lira arasında hibe verileceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elvan, "2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa, 2020 cironuz yüzde 50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak)" ifadelerini kullandı. Yeni destek paketinden yararlanma şartları ne, destek ödemeleri nasıl yapılacak?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019-2020 CİROLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçen Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı.

YENİ DESTEK PAKETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NE, DESTEK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Ödeme bir kez yapılacak

2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.

Bir lokantanın 2019 cirosu 2 milyon lira, 2020'de rakam 800 bin lira ise ciro kaybı yüzde 50'nin üzerinde olup 1.2 milyon liraya karşılık geliyor. Bu rakamın yüzde 3'ü olan 36 bin lira kaybı devlet karşılayacak. Örneğin bir işletmenin ciro kaybı 1 milyon 400 bin liraysa bunun yüzde 3'ünün 42 bin lira olmasına karşın toplamda en üst limit olan 40 bin liralık ciro kaybı desteği yatırılacak. Bir kafenin 2019'da cirosu 600 bin lira, 2020'de de cirosu 250 bin lira olduğu varsayılırsa, kaybolan ciro 350 bin lira olup bunun yüzde 3'lük kısmı olan 10 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Kararname çıkacak

Destek ödemelerinin koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak.

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu e devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında başvurular ve ödemeler için bir tarih belirtmedi, söz konusu tarihlerin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Detayların kira ve hibe desteğinde olduğu gibi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra vatandaşlara bildirilecek.

Sonuçları Ticaret Bakanlığı açıklayacak

Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak.