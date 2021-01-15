Liselere karne verilecek mi 2021? Karne notu nasıl verilecek, performans notu verilecek mi? MEB karne açıklaması...

Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler ara tatilin yaklaşmasıyla karnelerin nasıl dağıtılacağını, karne notlarının nasıl ve neye göre verileceğini merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı karne notu ve dağıtımı ile ilgili açıklama yaptı. Öğrenciler karnelerini e-Okul üzerinden alacak. Peki, liselere karne verilecek mi? Karne notu nasıl ve neye göre verilecek?

Uzaktan eğitim devam ediliyor. İlk yarı yılın 25 Ocak’ta sona ermesi nedeniyle karne ile ilgili aramalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, okullarda basılı karne dağıtımının olmayacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, karnelerine ve aldıkları takdir ile teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşacak. Ayrıca takdir ve teşekkür belgeleri de e-okul üzerinden alınacak. Liselere karne verilecek mi 2021? Karne notu nasıl verilecek?

Liselere karne verilecek mi?

Bakan Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

Karne notu nasıl belirlenecek?

Öğrencilere karne notları ise derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak verilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

Karneler ne zaman verilecek?

Öğrenciler karnelerini 22 Ocak 2021 Cuma günü e-devlet üzerinden görüntüleyebilecekler.