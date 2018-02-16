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Lise öğrencilerinden Afrin'deki askerlere mektup

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 19:25 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 19:25

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Zeytin Dalına Bir Çift Çorap Bir Mektup Astık" etkinliği kapsamında, Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklere duygularını anlattıkları mektuplar yazdı.


TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu,  Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin dünya mazlumları için kurtarıcı olarak beklendiğini  belirterek, 15 Temmuz'da milletin, Afrin'de de milletin Mehmetçiklerinin destan  yazdığını belirtti.
 
 Öğrencilerin yazdığı mektuplardaki edebi metinleri beğendiğini ifade  eden Gündoğdu, "Mektupları yazan kardeşlerim Mehmetçik'e, bayrağa, ezana,  millete, insanlığa sahip çıkmak adına yazmaya devam etsinler." dedi.
 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, etkinliğin Afrin'de  teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiklere moral olacağını ifade ederek, "Biz  bu mücadelede askerimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Düşmanlarının  karşısındayız." diye konuştu.
 
 Öğrencilerden duygu dolu mektuplar
 
Konuşmalarının ardından bazı öğrenciler yazdıkları duygu dolu  mektupları okudu.
 
11'inci sınıf öğrencisi Elif Su Erdem, mektubunda, "Ben ve bu millet  biliyor ki, sizler ve silah arkadaşlarınız, evini, bebeğini, anasını, babasını,  yarini ve daha nicesini arkasında bırakıp yolun sonunda şehadet şerbetini içmek  bile olsa, vatanı son ana kadar korumak için orada bulunan muhterem ecdadın şanlı  torunlarısınız. Bir Türk olarak sizlerle gurur duyuyor ve burada gece gündüz  demeden dualar ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
 Mektubunda gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakabilmek ve  vatan uğruna mücadele eden Mehmetçiklere layık olmak için durmadan çalışacağını  yazan Elif Su, şunları belirtti:
 
"Biz Türk evlatları uykusuz kaldığınız her gecenin, sevdiklerinizden  ayrı kaldığınız her anın, vücudunuzda hissettiğiniz her yorgunluğun karşılığında  bu bayrağı namus sayıp koruyacağız. Allah'a son nefesimizi teslim edene dek  sizden öncekilerin ve sizlerin kahramanlıklarını sonraki nesillere aktarmak için  çalışacağız."
 
9.sınıf öğrencisi Fatma Zehra Tiraki de mektubunda şunları dile  getirdi:
 
"Ey Osman Gazi torunu, Senin kuvvetin de sabrın da azmin de tükenmez.  O öyle bir Allah sevgisidir ki, sabrın bükülmez. Her şeyini kaybetsen vatanın  uğruna, umudun yitmez. Çünkü Türk'ün namı korkusuzluğudur. Çünkü Müslüman'ın  imanı sabrındandır. Rabb'im sabredenlerle beraberdir. Sabret abim. Zafer tuğları  vursun Afrin semalarında."
 
Etkinliğin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları, Zeyin Dalı  Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden askerlere  ulaştırılması için Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır'a verdi.
 
  
 

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