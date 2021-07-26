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Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları nasıl yapılacak? LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul kayıtları ile ilgili bilgiler...

Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları nasıl yapılacak? LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul kayıtları ile ilgili bilgiler...