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Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları nasıl yapılacak? LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul kayıtları ile ilgili bilgiler...

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:12 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 8:12

Binlerce öğrenci LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise kayıt sürecinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Öğrencilerin LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştikleri liselere kayıtları yapılacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman? Liselere kayıtlar ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılacak? LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul kayıtları ile ilgili bilgiler...


Binlerce öğrencinin LGS tercih sonuçlarının ardından lise kayıtlarının ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Lise kayıtları ile bilgili LGS tercih kılavuzunda yer almıştı. Peki, Lise kayıtları ne zaman 2021? Liselere kayıtlar ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihi belli oldu mu? MEB lise kayıt işlemleri
 
 
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 
 
Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek. 
 
LİSELERE KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
 
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 

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