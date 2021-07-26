Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları nasıl yapılacak? LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul kayıtları ile ilgili bilgiler...

Binlerce öğrencinin LGS tercih sonuçlarının ardından lise kayıtlarının ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Lise kayıtları ile bilgili LGS tercih kılavuzunda yer almıştı. Peki, Lise kayıtları ne zaman 2021? Liselere kayıtlar ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihi belli oldu mu? MEB lise kayıt işlemleri
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek.
LİSELERE KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.