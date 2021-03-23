Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Son 2 gündür hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ün üzerinde olması dikkat çekti. Lise öğrencileri 1.dönem sınavlarını geride bırakırken, Lise 2. dönem sınavları ne zaman, Lise 2. dönem sınavları iptal olur mu, sorularına yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık öğretim okulları 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak" ifadelerine yer verildi. Öğrenciler ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya devam ediyor. Peki, Lise 2. dönem sınavları ne zaman olacak? Lise 2. dönem sınavları olacak mı, iptal olur mu?

Türkiye Günlük Korona Tablosu’na göre dün son 24 saatte 201 bin 215 test yapılırken 22 bin 216 vaka belirlendi. Hasta sayısı 981 oldu. Koronavirüsten maalesef 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan İyileşen sayısı 19 bin 494 oldu. Öğrenciler ise sınavların iptal olmasını istemeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere yazı gönderildi. Lise 2. dönem sınavları ne zaman olacak? Lise 2. dönem sınavları olacak mı, iptal olur mu?

Lise 2. dönem sınavları ne zaman, iptal olur mu?

Açık öğretim okullarında II. Dönem Sınavlar 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. MEB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu dönem sınavlarında diğerlerinden farklı olarak, Millî Eğitim Bakanlığınca açık öğretim okullarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin, bu sınavlara katılım sağlayabilmeleri için öğrencilik durumlarına (aktif, dondurulmuş, silinmiş) bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) – 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Öğrenciler, sınav uygulamaları ile ilgili her türlü bilgiye açık öğretim okullarının resmî internet sitelerinden ulaşabilecek.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Sınavların iptal edilmesine yönelik bir açıklama bulunmuyor.