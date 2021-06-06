LGS soruları zor muydu, kolay mıydı? 2021 LGS nasıldı? İşte 2021 LGS yorumları ve kritik sınavla ilgili detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav 12.50'de sona erdi. LGS'nin sona ermesiyle birlikte 2021 LGS sınavına ilişkin yorumlar yüz binlerce aday tarafından merak ediliyor. Peki, LGS zor muydu, kolay mıydı? 2021 LGS nasıldı? İşte 2021 LGS yorumları ve kritik sınavla ilgili ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavı sona erdi. 2021 LGS sınavının bitişiyle birlikte pek çok kişi de LGS sınavı ile ilgili yorumları araştırıyor. Gözler MEb tarafından yayınlanacak soru ve cevaplara çevrilirken LGS'nin zor mu yoksa kolay mı olduğu araştırılıyor. Peki, Peki, LGS zor muydu, kolay mıydı? 2021 LGS nasıldı? İşte 2021 LGS yorumları...

LGS sınavı 12.50'de sona erdi. Adaylar ve veliler sosyal medyada soru kritiklerine başladı. LGS'den çıkan adayların çoğu matematik sorularının daha zorlayıcı olduğunu belirtti. Sosyal medyada LGS'ye ilişkin yorumlar da yapılmaya başlandı.

2021 LGS NASILDI? LGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

LGS 2021 yorumları için öğrenciler kolay yorumunda da bulundu, zor açıklaması da yaptı. İşte gelen yorumlar...

- sözel çok güzel geçti sayısal baya zordu

- şöyle söyliyim sözel baya iyidi güzeldi sayısalda baya zordu. bir tane sorunun 3 kere şıkını değiştirdim midem bulandı

- abi lgs ye girdim çırak arıyormuşsunuz

- Wuuu lgs bitti gitti geçti çok şükür sınavınız nasıl geçti benim sözel kolay sayısal biraz zorluydu

- tyt’de sol elinde peceteyle gozyaslarini silip sag elinde kalemle mat problemlerini cozmeye calisan ben vs lgs mat cok zor geldigi icin salip yarim saat erken cikan kardesim

- lgs kolaymis diolar nasil ya olan yine bize oldu saka mi

- LGS Türkçe soruları kolaydı. Ben daha zor hazırlardım.