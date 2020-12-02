LGS örnek soru kitapçığı | Aralık ayı örnek sorular 2020 yayımlandı! 2021 LGS sayısal ve sözel bölüm için 2020 Aralık ayı örnek soruların linki…

MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin 2021 yılı için örnek soru kitapçığı yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’2021 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Aralık ayı örnek soru kitapçığı yayında’’ müjdesini verdi. MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili Aralık ayı ikinci örnek soru kitapçığını yayımlamasının ardından MEB Aralık ayı örnek soruları 2020 sayısal ve sözel soru kitapçığına nasıl ulaşılır soruları da arttı. İşte MEB Aralık ayı örnek sorular 2020…

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı - Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'deki merkezi sınava girecek öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021'de yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. İşte Aralık ayı LGS 2021 örnek soru kitapçığı...

LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleriyle ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.

Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek.

ARALIK AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

ARALIK AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI