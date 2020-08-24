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LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı! MEB nakil sonucu sorgulama!

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 10:12

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 17-21 Ağustos tarihlerinde e-Okul üzerinden alınan LGS 2. nakil tercihleri sonuçları belli oldu. Başvuruların ardından sonuçlar az önce http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar hangi liseye yerleştiğini MEB üzerinden nakil sonucunu sorgulayabilecek. MEB nakil sonucu sorgulama...


LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı. 1. nakil tercihlerinde istediği liseye yerleşemeyen adaylar 17-21 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil başvurusunda bulunmuştu. Adayların meraklı bekleyişi sona erdi. MEB tarafından yapılan açıklamada LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere ise mobil bilgilendirem ile LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları bildirilecek.

 MEB nakil sonucu sorgula

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer,   Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan  kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci  nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler."  bilgisini verdi.

Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil  sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine  değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı  artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret  eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci  artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt  bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla  çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı  başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda  öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda  da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve  nakil komisyonlarınca  başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar  alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısında 2018'e göre yüzde 63  artış

Öğrencilerin, mesleki eğitime yönelimlerinin giderek arttığının altını  çizen Özer, şunları kaydetti:

"Son iki yılda mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler artık  öğrencilerimizin de dikkatini çekti. 2020 yılında hem mesleki eğitim öğrenci  sayısında hem de mesleki eğitimde başarı dilimlerinde ciddi iyileşme oldu. 2020  yılında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu  liselerine yerleşen öğrenci sayısı 446 bin 632'ye yükseldi. Böylece 2020 yılında  mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında 2019 yılına göre  yüzde 50'lik bir artış sağlanmış oldu. 2018 yılına göre ise mesleki eğitimde  öğrenci sayısı artışı yüzde 63. Sadece öğrenci sayısında ciddi artış olmadı, aynı  zamanda sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban ve tavan  puanlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Sonuç olarak attığımız adımlar  meyvelerini verdi."

 

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LGS 2. Nakil sonuçları MEB nakil sonucu Milli Eğitim Bakanlığı
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