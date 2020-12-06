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Lexus RX Black Line Modeli Türkiye'de!

06 Aralık 2020 Pazar - 15:11 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 15:11

Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu satışa sundu.


Farklı ve sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, Aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin TL fiyat ile satışa çıktı. Executive donanımlı yeni Black Line versiyonu; Lexus’un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip RX Black Line, Lexus’un detaylara verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

1 yıl üretimde kalacak

Lexus’un en çok tercih edilen modeli olan RX dünya çapında 3.1 milyon adetlik satışa ulaştı. Lexus, global lüks SUV segmentinin yaratıcısı olan RX’i, her geçen nesil geliştirmeye ve çarpıcı tasarımlarla güçlendirmeye devam ediyor.Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunulacak ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.

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Lexus Black Line Lexus satışa sundu
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