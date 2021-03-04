Lastikleri geri dönüştürecek!

Yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar lastiklerin kullanımını destekleyen Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden karbon siyahı, yağ, çelik ve gaz elde etmek için dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuracağını açıkladı. İsveçli şirket Enviro ile ortak girişim projesi olan tesis, 2023’te doğaya hizmet vermeye başlamayı hedefliyor. Lastik geri dönüşüm tesisi, yenilikçi süreçlerle döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler doğrudan müşterilerden toplanacak, ardından parçalanıp geri dönüştürülmek üzere tesise taşınacak. Şili’de yapılan tesis yılda 30.000 ton iş makinesi lastiğini veya her yıl ülke çapında ıskartaya çıkarılan bu lastiklerin yaklaşık %60’ını geri dönüştürmeyi hedefliyor.