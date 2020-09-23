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Lastik delinse de yola devam edecek

23 Eylül 2020 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 17:27

Lastik delinse bile yola devam edebilmeyi sağlayan ‘Seal Inside’ teknolojisi 4 mevsim lastiklerine uygulanacak.


Son üç yıldır Avrupa genelindeki tüketicierin  Dört Mevsim lastiklerine ilgisi giderek artıyor.  2016 ila 2019 yılları arasında bu pazar iki kat büyüdü. Pirelli de  yıl boyu kullanılabilen Dört Mevsim serisini  genişletti.  Marka 4 Mevsim lastiklerinde  ‘seal inside’ teknolojisi ile delinme riskine karşı önlemler aldı. 
 
4 mm derinliğe kadar etkili 
 
Piyasaya sürülen Cinturato All Season Plus ve Scorpion Verde All Season SF 4 milimetreye kadar delinmelerde lastik basıncını kaybetmeden sürücülerin yola devam edebilmelerini sağlayamayı hedefliyor. Bu teknoloji, lastiği delen bir yabancı maddeyi süratle kaplayan ve basınç kaybını engelleyen özel macun benzeri bir dolgu malzemesi ile çalışıyor. Yabancı madde çıkarıldığında dolgu genişlemeye devam ederek deliği tıkıyor. Bu macun haricinde lastiğin iç kısmında bulunan  saydam film tabakası ise lastik janta takılmadan önce lastiği  dış etkenlere karşı koruyor. 
 

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Seal Inside lastiklerde yeni sistem Dört mevsim lastikleri
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