Lastik delinse de yola devam edecek

Son üç yıldır Avrupa genelindeki tüketicierin Dört Mevsim lastiklerine ilgisi giderek artıyor. 2016 ila 2019 yılları arasında bu pazar iki kat büyüdü. Pirelli de yıl boyu kullanılabilen Dört Mevsim serisini genişletti. Marka 4 Mevsim lastiklerinde ‘seal inside’ teknolojisi ile delinme riskine karşı önlemler aldı.

4 mm derinliğe kadar etkili

Piyasaya sürülen Cinturato All Season Plus ve Scorpion Verde All Season SF 4 milimetreye kadar delinmelerde lastik basıncını kaybetmeden sürücülerin yola devam edebilmelerini sağlayamayı hedefliyor. Bu teknoloji, lastiği delen bir yabancı maddeyi süratle kaplayan ve basınç kaybını engelleyen özel macun benzeri bir dolgu malzemesi ile çalışıyor. Yabancı madde çıkarıldığında dolgu genişlemeye devam ederek deliği tıkıyor. Bu macun haricinde lastiğin iç kısmında bulunan saydam film tabakası ise lastik janta takılmadan önce lastiği dış etkenlere karşı koruyor.