KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek sonuçları sorgulama: Yedek sırası ne zaman gelir, nasıl öğrenilir?

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. KYK yurtlarına ilk seferde yerleşme hakkı elde edemeyen öğrenciler yedek yurt başvurularını yaptı, şimdi gözlerine KYK yedek yurt sonuçlarına çevirdi. Peki, KYK yedek yurt sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası gelir mi? İşte KYK yedek sonuçları 2021…

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt sonuçlarına göre hakkı elde edemeyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurusu yapılacak yedek yurt sonuçlarını bekliyor ve KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir, nasıl öğrenilir? KYK yedek sonuçları sorgulama…

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Asil sıra direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ve yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıralar geliyor.

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB’nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.