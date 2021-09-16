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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar?

16 Eylül 2021 Perşembe - 9:28 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 9:28

KYK yurt başvuruları merakla bekleniyordu. 12 Eylül'de tamamlanan 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki, 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar?


KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, sorusu yanıt buldu. KYK yurt başvuru sonuçları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK yurt başvuru sonuçları için tıkla

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu. 

 

 

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