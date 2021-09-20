KYK yedek yurt sonuçları nereden öğrenilir, KYK 1. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları /2020 2021 sorgulama ekranı…

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası kesilmiyor. KYK 1. yurt yedek sırası öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kayıtlarını tamamlamayan adaylar nedeniyle yurtlarda 3 ayrı yerleştirme süreci olacak. Bu yerleştirmelerin ilki için az bir süre kaldı. Peki, KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları nereden öğrenilir? İşte KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir, sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurtlarında 3 farklı yerleştirme dönemi olacak. Bu yerleştirmelerin ilki 20 Eylül bugün olacak. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki, KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları nereden öğrenilir?

KYK 1. YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK 1. Yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı.

KYK yurt yedek sonuçlarının birincisi bugün akşam saatlerine kadar açıklanacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 44

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390