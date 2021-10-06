KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla, yurtlarına yerleşen öğrenciler karşılaştıkları aksaklıkların nedenlerini sorguluyor. Yurtlarda görülen sorunlardan biri de KYK wifi sayfası ile ilgili oldu. Öğrenciler “KYK wifi giriş sayfası açılmıyor, oturum açma ekranı gelmiyor, neden?” gibi sorulara yanıt arıyor. KYK wifi doğrulama sayfası ve KYK wifi oturum açma sürecine dair detaylar…

KYK yurtlarında kalan öğrencilere ücretsiz internetten yararlandıkları KYK wifi hizmetinden yararlanmak için KYK Portal ile bu hizmete erişmek gerekiyor. Öğrenciler bilgisayarların, telefonlarına internet bağlamaya çalışırken “KYK wifi oturum açma ekranı gelmiyor” “KYK wifi giriş sayfası açılmıyor” gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki, KYK wifi oturum açma ekranı gelmiyor, neden? KYK wifi giriş sayfası açma nasıl yapılır, doğrulama sayfası nasıl gelir?

KYK WİFİ DOĞRULAMA SAYFASI NASIL GELİR, KYK WİFİ OTURUM AÇMA?

KYK wifi giriş yapmak için doğrulama sayfasının açılmaması karşılaşılan en yaygın sorundur. KYK Wifi ağına bağlandığınızdan emin olunuz. Bunun için mobil bağlantınızı kapatın. Cihazda VPN yada benzeri uygulamalar aktifse kapatıp ve doğrulama sayfasını açmayı deneyin. Son olarak Chrome tarayıcısının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Uyarılara dikkat ettiniz ancak doğrulama sayfasını açamadınız ya da giriş yapamadıysanız son olarak kontrol etmeniz gereken bilgisayarınızın kablosuz ağ sürücüdür.

KYK wifi giriş sayfası açılmıyor sorunu mevcut tarayıcınızdaki çerez sorunundan kaynaklı da olabilir.

KYK Wifi aynı zamanda yurtlardaki kablosuz modemlerin ismidir ve modeme bağlanmak için herhangi bir şifre gerekmez. Ancak bir bilgisayarı (tablet yada telefon da olabilir) modeme bağladıktan sonra tarayıcıda “Doğrulama Sayfası” açılır ve sizden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” girmenizi ister. Kullanıcı adı her kullanıcı için TC kimlik numarasıdır. Yabancı Uyruklu öğrenciler içinse pasaport numarası. Kullanıcı adı sabittir, isteğe göre değiştirilemez.

KYK WİFİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Bir KYK yurdunda kalıyorsanız KYK Wifi şifre alma için tek yapmanız gereken yurt idaresine başvurmaktır. Kullanıcı sözleşmesi imzalayarak şifrenizi alırsınız. Şifreniz yurt idaresince belirlenmiş ön tanımlı bir şifredir ve ilk girişte bu şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Genellikte bir yurttaki tüm öğrenciler ilk girişte aynı ön tanımlı şifre ile giriş yaparlar.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Şifre değiştirme ekranında şifrenizi oluşturmak için bir çok kriter vardır. Şifre değiştirme / oluşturma kriterleri aşağıdaki gibidir.

Şifreniz en az 6 en fazla 10 karakter uzunluğunda olmalı.

Şifreniz en az 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1 rakam içermeli.

Şifreniz özel karakter (€) ve Türkçe’ ye özgü harfler (ö,ü,ş vs.) içermemeli.

Şifremi Unuttum

Şifrenizi unuttuysanız oldukça zahmetli bir gün sizi bekliyor. “Doğrulama Sayfası”nda yada KYK Portal içinde şifremi unuttum özelliği bulunmuyor. Dolayısıyla şifrenizi unuttuğunuzda tek yapabileceğiniz yurt idaresine başvurmaktır. Ancak yurt personeli size bu konuda çözüm üretemeyebilir.

KYK WİFİ GİRİŞ YAPAMAYANLAR

Wifi’ ye bağlandınız, doğrulama sayfasında kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğiniz halde Kullanıcı Adı / Şifre Hatalı gibi bir hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman yaşanabilen bu problem sizden ya da cihazınızdan kaynaklanan bir problem değildir.

KYK WİFİ'DEN NASIL ÇIKIŞ YAPILIR?

Zaman zaman KYK Wifi den çıkış yapamıyor olabilirsiniz. Bu genellikle karşılaşılan bir durumdur. Çıkış butonuna tıkladığınız halde çıkış yapamıyorsanız cihazınızın internet bağlantısını kesip tekrar bağlanmayı, tarayıcıyı yada cihazınızı kapatıp açmayı ve KYK portal çıkış işlemini tekrarlamayı deneyebilirsiniz. Ayrıca işiniz bittikten sonra çıkış yapmayı ihmal etmemeniz önerilir.

Normal koşullarda aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen sırasıyla 1 ve 2 numaralı butonlara tıklayarak KYK Portal’ dan çıkış yapılır.

KYK Wifi Çıkış Yapmak: KYK Wifi Çıkış Yapmak – KYK Portal Sayfası

Sırası ile 1. ekranda sağ üst köşedeki butona, açılan 2. ekranda da Çıkış butonuna tıklayarak çıkış yapılır.

MAKSİMUM GİRİŞ HAKKINIZ DOLABİLİR!

Bir cihazdan çıkış yapmadan yeni bir cihaz ile KYK Wifi‘ ye giriş yapmaya çalıştığınızda “Giriş başarısız: Maksimum giriş hakkınız doldu. Aynı anda birden fazla cihazla giriş yapılamamaktadır. ” benzeri bir hatayla karşılaşırsınız. Çünkü bir Kullanıcı Adı ile aynı anda bir cihaz ile KYK Portal‘ a bağlanabilirsiniz. KYK Portal / Doğrulama Sayfası’ nı interneti kullandığınız sürece kapatmayın, işiniz bittiğinde de çıkış yapmayı unutmayın. Bu konuya dikkat etmezseniz çeşitli bağlantı problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

KYK WİFİ ZAMAN AŞIMINA UĞRAYABİLİR!

“Oturumunuz zaman aşımına uğramıştır. Lütfen anasayfaya dönüp tekrar sisteme giriş yapınız.” hatası ile karşılaştığınızda yapmanız gereken doğrulama sayfasına dönüp tekrar giriş yapmaktır. Ana Sayfa butonuna tıkladığınızda herhangi bir işlem gerçekleşmiyorsa yapmanız gereken doğrulama sayfasını tarayıcınızda açmanızdır.

KYK PORTAL YETKİ HATASI



“KYK servisini kullanmak için yetkiniz bulunmamaktadır.” şeklinde bir yetki hatası alıyorsanız yapabileceğiniz bir şey yoktur. Sizden kaynaklı bir problem olmadığı gibi geçici bir problemdir. Genellikle 2-3 saat içerisinde bu sorun ortadan kalmış olur.

Wifi şifrenizi yurt idaresinden alırken bir kullanıcı sözleşmesi imzaladınız. Bu sözleşmenin maddeleri oldukça kısıtlayıcıdır. Ayrıca bu sözleşmede internet kullanım bilgilerinizin 6 aylıklık sürede saklanacağını ve yasal bir durum olduğunda aleyhinizde kullanılacağını bildiren bir madde mevcuttur.