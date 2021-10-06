KYK bursu yattı mı? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.