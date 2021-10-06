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KYK bursu yattı mı? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 9:59

Binlerce öğrenci ekim ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyordu. Sıklıkla ‘KYK yattı mı, ne zaman yatacak?’ sorusu aratılıyor. KYK burs ödemeleriyle ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan geldi. İşte detaylar…


KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi.

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara  yatırılmaya başlandığını açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik  numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6'  olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini  kullandı.

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