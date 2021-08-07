Üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte hayalini kurdukları şehirlerde eğitim görmek isteyen yüz binlerce aday şimdiden KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyenler sıklıkla yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK kredi ve burs başvurusu tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci de başladı. Milyonlarca öğrenci eğitim görmek istedikleri bölüm ve şehir tercihlerini yapıyor. Yaşadıkları yerden farklı bir şehirde eğitim görmek isteyenler de KYK'nın yurt başvuruları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK kredi ve burs başvurusu tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları yüz binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara kayıtlarını gerçekleştirecekleri tarihleri araştırıyor.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlayacak. Yurt başvuruları ağustos sonu ya da eylül başı gibi başlayacağı öngörülüyor.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.