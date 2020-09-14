Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı 2020 | Kuzey Marmara otoyolu ücreti ne kadar, belli mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 400 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanma tarihini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." İfadelerini kullanmasının ardından pek çok vatandaş Kuzey Marmara Otoyolu güzergah detaylarını ve ücretlendirme durumu ile ilgili araştırma yapamaya baladı.

Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı ve ücreti yıl sonuna kadar tamamlanacağının açıklanmasıyla merak edilen konular arasına girdi. Anadolu Yakası'ndan başlayıp Avrupa Yakası'nda Silivri'ye kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu güzergah ve ücretlendirme bilgileri…

KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açık güzergahı İstanbul’un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun, İstanbul’un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit’in Sevindikli ilçesine kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’na, İstanbul Park’a, Gebze OSGB’ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne, Sevindikli kavşağından Kocaeli-Çayırova yoluna, İlimtepe kavşağından İzmit Körfez ilçesine kolaylıkla ulaşılabilir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETİ NE KADAR?

Kuzey Marmara otoyol ücreti henüz belli değil, 5 Kasım’da yapılacak ihalenin netleşmesiyle ücret konusu da netleşecek.

Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Nakkaş-Başakşehir kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 5 Kasım tarihinde ihale düzenlenecek. İhale için geçici temin tutarı 1 milyon TL olarak açıklanırken ihale dosyasının satış bedeli ise 10 bin TL olarak açıklandı.

İhale ilanında, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesinin 05 Kasım günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ve tüm istekliler arasında “Kapalı teklif alma usulüne” göre yapılacağı açıklandı.

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