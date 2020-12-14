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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında MÜSİAD EXPO 2020’de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında geniş yer buldu. Aralarında Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan’ın yer aldığı birçok ülke medyasında GÜNSEL, “Türk Dünyasının Otomobili” olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.
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