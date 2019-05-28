Büyük harekata üst düzey komuta! Harekat merkezinden ilk fotoğraflar...

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Harekat merkezinden ilk fotoğraflar geldi. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonu gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

