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Büyük harekata üst düzey komuta! Harekat merkezinden ilk fotoğraflar...

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 10:10 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 10:41

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Harekat merkezinden ilk fotoğraflar geldi. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonu gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.


 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik  harekatı, gece boyunca sevk ve idare etti.  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon  Planı" çerçevesinde, dün Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere  harekat başlatıldığı belirtildi.
 
 
 
Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların  imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın  sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay  Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve  Harekat Merkezi'nden yaptı.
 
 

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