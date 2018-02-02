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Kuzey Irak'a hava harekatı: İmha edildiler

İHA |  02 Şubat 2018 Cuma - 8:34 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 8:34

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk, Avaşin, Baysan bölgelerindeki bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.


TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtilerek, "Irak Kuzeyi Hakurk /Avaşin/Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 01 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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