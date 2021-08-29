Kuruluş Osman'a üç bomba transfer!

Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizi 3. sezonunda da yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Merakla beklenen Kuruluş Osman önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yeni oyuncularının kim olduğu da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son gelen haberlere göre rekortmen dizinin kadrosuna Şeyma Korkmaz, Rüzgar Aksoy ve Serhat Kılıç katıldı. Şeyma Korkmaz, bir döneme damgasını vuran günlük dizi Beni Affet’de Feride karakterine hayat vermişti ve toplam 8 sezon süren dizi 1477 bölüm izleyicilerin karşısına çıkmıştı.