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Kürt kartı tutmayan PYD/PKK Suriye'de tüm oyunları oynuyor

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 11:45 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 11:49

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplarla İran, Suriye ve Türkiye'yi karşı karşıya getirmeyi amaçladığını belirterek, "PYD/PKK sanal ortamda tüm oyunları oynamakta, bunu net şekilde görüyoruz ama biz bu oyunların hiçbirine gelmiyoruz, gelmeyeceğiz." dedi.


İmbat Muğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı  Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade ederek, bazı terörist grupların  YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla Afrin merkezine girmeye çalıştığını  anımsattı.
 
PYD/PKK'nın istediği desteği bulamayınca Esad rejimiyle yakınlaştığını  anlatan Muğlu, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Suriye rejim ordusunun Afrin şehir merkezine doğru hareket ettiği  iddia ediliyor. Tabii Suriye rejim ordusu diye nitelendirmek biraz yanlış olur.  PYD/PKK köşeye sıkıştığı için Esad ile uzun süredir görüşme yapıyor, bu  görüşmelerin sebebi kendisinin artık bitiş noktası. Örgüt, batı ve sözde  müttefikimiz olan Amerika ile Rusya'dan istediği desteği bulamadığı için kendine  artık en yakın Esad rejimini gördü. Oysa Esad, düne kadar sözde PYD/PKK'nın  temsil ettiği öne sürülen halkı inkar etmiş, onlara kimlik vermemiş bir lider,  bugün kalkıp PYD/PKK ile nasıl anlaşır bu tartışma konusu."
 
Muğlu, Afrin'e doğru gelen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile  Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) cevap verdiğini ifade ederek, "F-16'larımız da yola  çıkan 20-25 araçlık konvoyun bir kısmını bertaraf etti, bir kısmı imha oldu, bir  kısmı geri kaçmak zorunda kaldı. Buradaki amaç PYD/PKK'nın Afrin şehir merkezini  koruması ya da kollaması değil, özellikle rejimden istemiş olduğu, en büyük sebep  İran'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi karşı karşıya getirmek." diye konuştu.
 
 "PYD/PKK'nin Kürt oyunu tutmadı"
 
PYD/PKK'nın bölgede mezhepsel savaş çıkarmaya çalıştığına işaret eden  Muğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Baktılar etnik yapı üzerinde bir yere ulaşamıyorlar çünkü Kürt  kimliğini kullandılar. Kürt kimliğinde başarılı olamayan PYD/PKK şimdi mezhepsel  olaya dönüştü. Mezhepsel savaşa dönüştürmeye çalıştı, özellikle Şii ismini  kullanarak İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek ya da o coğrafyada bulunan  Şii mezhebine ait yapıları Türklere karşı kullanmak istiyor. Ordu, devlet olarak  uyanık olmamız lazım. Bu zamana kadar oyunlara gelmedik, PYD/PKK sanal ortamda  tüm oyunları oynamakta, bunu net şekilde görüyoruz ama biz bu oyunların hiçbirine  gelmiyoruz, gelmeyeceğiz."
 
Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'e girmeye çalışan  grubun kim olduğuna dair dedikodular çıktığını ifade ederek, "Başlangıçta Esad  güçleri dendi, sonra tevil edildi, İran'ın yetiştirmiş olduğu ulusal muhafızlar  dendi, sonra tevil edildi Hizbullah dendi, Fatimiyyun tugayları dendi yani  Afganistan ve Pakistan'dan gelen Şii milisler dendi, sonra Şebbiha'lar dendi  sürekli değiştirildi. Açıkça kim olursa olsun bizim açımızdan önemli olan bunun  arkasında kim olduğudur ve temel orijin olarak YPG/PKK'nın menfaatlerine hizmet  ediyor olmasıdır." diye konuştu.
 
Suriye ve Irak'ta 160'ın üzerinde Şii kökenli örgüt olduğunu dile  getiren Ağar,  "Afrin'e gelmek isteyen bu örgütlerden bir tanesi olabilir. Burada  şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor, mezhebi veya meşrebi anlamda bir düşmanlık  peşine düşmüş PKK ve ardılı fotoğrafı var, bu bir tuzak. Burada Şiiliğe dair  sembolleri ve figürleri kullanan yapı var, burada Şiiliğe dair temsiliyet söz  konusu değil." dedi.
 
 "PYD/PKK mezhep çatışması çıkartıp terör devleti kurmak istiyor"
 
Ağar, PYD/PKK'nın geçmişte Sünni Araplarla Nusayri Arapları arasındaki  iç savaşı kullanarak bugünkü etki alanına ulaştığını vurgulayarak, "PYD/PKK,  bugün daha büyük bir fotoğrafı ortaya koymuş durumda. Mezhebi ve meşrebi eksenler  üreterek devletleri birbirine kapıştırıp burada parçalanmış Suriye, parçalanmış  Irak ile İran ve Türkiye üzerinden bir terör devleti kurmanın peşine düştü. Bu  tuzağı buradaki fotoğrafa bakarak iyi görmemiz ve tuzağa düşmememiz gerekiyor."  ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanının ağzından olmak üzere devletin en üst kademesinden  dile getirildiğini, burada bir kararlılık ve caydırıcılık olduğunu dile getiren  Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Türkiye, 'benim burada PKK/YPG ile bir hesabım var, bu hesaba kimse  karışmasın, benim buradaki temel niyet ve maksadım buradaki topraklarda kalıcı  falan olmak değil, ben Suriye'nin üniter yapısından yanayım, toprak bütünlüğünden  yanayım. Bu cümleyi kurarken de sadece Suriye için kurmuyorum Irak için de  kuruyorum.' Türkiye'nin kendi üniter yapısını ve bu coğrafyadaki ülkelerin üniter  yapısını tehdit eden terör örgütlerine karşı vermiş olduğu bir mücadele var."
 
Ağar, "Türkiye adil bir paylaşım üzerinden Suriye'de istikrarın ortaya  çıkmasını istiyor ve bu istikrar ortamında terör ya da radikal örgütlerinin yeri  yok. Buna dair Türkiye'nin bir uğraşı var, bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor."  diye konuştu.

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