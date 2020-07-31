Kurban kesmeden önce kaç rekat namaz kılınır? Namaza nasıl niyet edilir? Kurban kesmeden önce kılınan namaz…

Kurban kesmeden önce kılınan namaz merak konusu oldu. Allah’a yakınlaşmak ve yoksulları doyurma amacıyla yapılan kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandanlar arama motorlarına yöneldi. Diyanet kurban kestikten sonra kılınan namaz ile ilgili verdiği bilgide, Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılınabilir, ifadesini kullanmıştı. Kurban kesmeden önce kaç rekat namazı kılınır? Kurban kesmeden önce nasıl niyet edilir? İşte Kurban kesmeden önce kılınan namaz hakkında merak edilenler…

Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasına ermek amacıyla yerine getirilen Kurban kesme ibadeti, Kurban Bayramı'nın 1. günü bugün idrak edilecek. Kurban Bayramı ibadetini, kurban keserek idrak edecek olan vatandaşlar, bir yandan usule uygun bir şekilde ibadetini yerine getirmek için Diyanet tarafından verilen bilgilileri de araştırıyor. Kurban kesmeden önce namaz kılınıp kılınmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban kesmeden önce kaç rekat, nasıl namaz kılınır? Nasıl niyet edilir? Kurban kesmeden önce kılınan namaz…

KURBAN KESMEDEN ÖNCE KAÇ REKAT NAMAZI KILINIR?

Kurban kesmeden önce kılınabilecek Şükür namazı, iki rekat olarak kılınır. Şükür namazı, namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NASIL NİYET EDİLİR?

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

1. Rekat

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.