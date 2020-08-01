Kurban eti ne kadar dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olur, nasıl pay edilmeli? Kurban eti paylaşımı…

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Soruları kurban ibadetini yerine getirenler tarafından merak ediliyor. Allah’a şükür için kesilen kurban etinin ne kadarının yoksullara, ne kadarının akrabalara ve komşulara dağıtılacağı araştırıyor. Öte yandan kurban dağıtımı işlemi gerçekleştirilirken, hayvanın neresinin yenilmeyeceği de sorgulanıyor. Diyanet tarafından kurban nasıl dağıtılmasıyla ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. İşte Kurban eti paylaşımı hakkında merak edilenler…

Kurban Bayramı ibadetinin yerine getirilmesinin ardından, kurban etinin nasıl pay edilmesi gerektiği gündeme geldi. Peki, Kurban eti ne kadar dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olur, nasıl pay edilmeli? Kurban etinin neresi yenilmez? Kurban eti paylaşımı…

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL OLUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesin kurban eti dağıtımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

KURBAN ETİNİN NERESİ YENMEZ?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların-ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur.

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber’in(s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12). Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir.



Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla hayvanlara da verilebilir.