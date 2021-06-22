Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Arefe günü ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda yasak olacak mı? Kabine Toplantısı kararları arasında merak edilenlerden konulardan biri de bayramda yasak olup olmayacağı oldu. Koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu bu kapsamda yeni kararların alındığı kabine toplantısı dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı alınan yeni kararları kamuoyuna duyurdu ve büyük ölçüde kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla kaldırıldığını söyledi. Vatandaşlar ise bayramda yasak var mı, Kurban Bayramı’nda yasak olacak mı, gibi sorularını yanıtını aramaya başladı. Peki, Arefe ve 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda yasak var mı, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı dün yapıldı ve yeni kararların alındığı açıklandı. "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.” Müjdesi veren Erdoğan’ın açıklamalarının ardından önümüzün bayram olması nedeniyle bayram ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu."1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.

Bayramda yasak olup olmadığı henüz belli değil bayram temmuzun 3. Haftası başlıyor, kabine de 2 hafta da bir toplanıyor. Dolayısıyla bir sonraki kabinede Kurban Bayramı ile ilgili bir karar çıkabilir.