KT-1 tipi eğitim uçağı teknik özellikleri nelerdir? İzmir’de düşen KT-1 uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak? KT-1 uçak hakkında merak edilenler…

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadesine yer verdi. Gelişmelerin ardından KT-1 uçağının özellikleri hakkında detayları merak edip araştırılmaya başladı. Peki, KT-1 uçağı özellikleri nelerdir? KT-1 hangi ülkeye aittir?
KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?
Teknik Özellikler:
Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.
Mürettebat: 2
Uzunluk: 10.26 m
Kanat açıklığı: 10.59 m
Yükseklik: 3.68 m
Kanat alanı: 16.01 m²
Boş ağırlık: 1,910 kg
Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop
KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKENİN, HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?
KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.
Endonezya
Güney Kore
Peru
Senegal
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