KT-1 tipi eğitim uçağı teknik özellikleri nelerdir? İzmir’de düşen KT-1 uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak? KT-1 uçak hakkında merak edilenler…

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Haberin ardından vatandaşlar İzmir'de düşen KT-1 eğitim uçakları hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyor. KT-1 eğitim uçağı özellikleri…

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadesine yer verdi. Gelişmelerin ardından KT-1 uçağının özellikleri hakkında detayları merak edip araştırılmaya başladı. Peki, KT-1 uçağı özellikleri nelerdir? KT-1 hangi ülkeye aittir?

KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik Özellikler:

Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKENİN, HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

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