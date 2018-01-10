Kriptopara Ripple yüzde 20.43 geriledi

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre sekiz milyar dolar artarak 723 milyar dolara ulaşırken en büyük hacimli para birimlerinden Ripple yüzde 20.43 düştü.

