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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara büyük fırsat! Ve belli oldu! Son tarih...
Kredi veya kredi kartı borcu olan, bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. Temizleniyor. Bankaların kara listesine alınan vatandaşların kayıtları siliniyor. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları siliniyor. Düzenlemeden kredi kartı veya kredi borçlarının anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da ödemeyenler yararlanıyor. Vatandaşları düzenlemeden yararlanmaları için son tarih ise 31 Aralık...
Kredi veya kredi kartı borcu olan milyonlar için son dakika açıklaması! Borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), merak edilen sorulara şu yanıtları verdi: