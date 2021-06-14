Kral Kaybederse konusu ne, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının özeti?

OGM Pictures, yeni sezona hazırlanıyor. Gülseren Budaycıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabında uyarlanacak “Kral Kaybederse” dizinin başrolün oyuncusunun Kıvanç Tatlıtuğ olduğu bir süredir konuşuluyordu. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından destekleyici bir paylaşım yapması dedikoduları güçlendirdi. Paylaşıma göre Kıvanç Tatlıtuğ da OGM Pictures saflarına katıldı. Dizi olarak uyarlanacağı iddia edilen Kral Kaybederse kitabının konusu ne, Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse kitabının özeti?

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı iddialı dizilerin ardından son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekranlara uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabının da dizi olarak uyarlandığı, başrolünde de Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı iddia ediliyor. Söz konusu haberlerin ardından Kral Kaybederse konusu ne, Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse kitabının özeti? Sorularına yanıt aranamaya başlandı.

Kral Kaybederse konusu ne?

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman.

Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.