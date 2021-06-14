KPSS ücreti nasıl yatırılır? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor 2021? KPSS son başvuru günü! İşte KPSS ücret ödeme ve yatırma!

KPSS ücreti hangi banka yatırılır, nasıl yatırılıyor? KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor. KPSS’nin son başvuru gününde KPSS ücret yatırma ve ödeme süreci yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov tr adresinden yapılabiliyor. KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu için başvuru ücretini 90 lira. Peki, KPSS ücreti nasıl, hangi bankaya yatırılır?

KPSS başvuruları için son güne gelindi. KPSS için başvurular geçtiğimiz hafta başladı, bugün 14 Haziran’da sona erecek. ÖSYM’nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilen öğrenciler KPSS ücret ödeme ve yatırma sürecini yoğunlaştırdı. KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor 2021? İşte KPSS ücret ödeme ve yatırma…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS ÜCRETİ NASIL, NEREYE YATIRILIR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Kamu kurumlarına yerleşebilmek için sınava katılacak binlerce aday 14 Haziran'a kadar ödemelerini ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ internet adresinden ödeyebilir. ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan "Ödemeler" kısmından banka kartı ya da kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirsiniz.

İlk olarak https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2021%2F1%2FBasvuruKayit adresinden başvurunuzu yapınız. Başvurunuzu tamamladıktan sonra ikinci aşama olarak ücret ödemeniz gerekir.

https://odeme.osym.gov.tr/ Linkine tıkladıktan sonra başvuru yapacağınız sınavı seçtikten sonra TC kimliğinizi giriniz. Ardından istenen ücreti ödeyiniz.

ÖSYM ÜCRETİ İNTERNETTEN ÖDEME EKRANI

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Bankalar aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler içinse anlaşmalı bankalar şöyle: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.).

KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45