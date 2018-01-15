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KPSS sorularının sızdırılması davasında 3 kişiye hapis cezası

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 16:27

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında yargılanan üç sanık, 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara,  sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat  talebinde bulundu.
 
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme  heyeti, sanıklar Vildan Öztoprak, Arzu Şahinli ve Çiğdem Çırpıcı'nın, "FETÖ üyesi  olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
 
Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine  ataması yapılan sanıklardan Öztoprak ve Şahinli'ye ise "kamu kurum ve  kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün  hapis cezası verdi.
 
Mahkeme heyeti, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve  kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle  çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıklardan Öztoprak'a 285 bin 500,  Şahinli'ye ise 34 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.
 
İddianame
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının  sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı  iddianame düzenlenmişti.
 
Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde  sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi  olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi  belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.
 
Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık  sayısı 3 ila 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların  ardından 420 sanık hakkında da ayrı ayrı dava açılmıştı. Böylece dava sayısı  427'ye, sanık sayısı da bin 3'e yükselmişti.
 
Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye  göndermişti.
 
Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava  sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133 olmuştu.
 

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