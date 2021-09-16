16 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.424 0.00 EURO 9,9740 0.02
USD 8,4360 0.11 ALTIN 484,510 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuç sorgulama

16 Eylül 2021 Perşembe - 9:21 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 9:22

Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasıyla merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı.


KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı tarafından yapılan açıklamada “Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” İfadeleri kullanıldı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

 

ETİKETLER

KPSS sonuçları KPSS sonuçları 2021 KPSS lisans sonuçları seohaber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.