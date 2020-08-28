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KPSS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? KPSS sınav yeri değiştirme!

28 Ağustos 2020 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 10:29

KPSS lisans sınavı giriş yerlerinin belli olmasının ardından, adaylardan bazıları KPSS sınav yeri nasıl değiştirilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte KPSS sınav yeri değiştirme hakkında merak edilenler…


ÖSYM, KPSS lisans sınavı öncesinde sınav yeri değiştirecek adaylar için bilgilendirme yaptı. 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak KPSS sınavında yer değişikliğine gidecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya çevirdi. Peki, KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

KPSS SINAV YERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalı

Sol menüdeki ‘işlemler’ başlığından ‘sınav merkezi değişikliği talebi’ kutucuğu üzerinden 2020 KPSS sınavı seçilir.

Hangi ilde sınava gireceği kontrol edilir. Değişiklik için sınav başvuru sırasında olduğu gibi iki sınav merkezi tercih ederek değişiklik talebinde bulunulur ve ardından kaydet ve gönder butonuna basılır.

Yaptığınız başvurunun alınmış olduğundan emin olmak için de 3. adıma dönerek kontrol edin.

Girilecek ÖSYM sınavı için sınav merkezi tercihinde bulunduysanız, değişiklik yapmak için ilgili sınavın başvuru kılavuzunda yer alan genel amaçlı dilekçe ile ÖSYM’ye müracaat edilmelidir.

 

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