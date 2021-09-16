KPSS P121 nedir, ne demek? KPSS öğretmenlik puan türü (KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleri) ve puan dağılımı!

KPSS lisans sonuçları açıklanınca adaylar puan türleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. “KPSS P121 nedir?” sorusuna yanıt arayan adaylar, tercih yapmadan önce konunun detaylarını sorguluyor. Peki, KPSS P121 nedir, ne demek? KPSS P121 kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanır? KPSS öğretmenlik puan türü ve puan dağılımı…

KPSS P121 nedir, nasıl hesaplanıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar yoğun bir şekilde puan türlerini araştırıyor. İşte KPSS öğretmenlik puan türü ve puan dağılımı

KPSS P121 NEDİR?

KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

KPSS P121 KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.