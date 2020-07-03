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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) ve ön lisans başvuruları tarihi...

03 Temmuz 2020 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 17:58

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları 30 Haziran'da alınmaya başlandı. KPSS ortaöğretim (lise) ve ön lisans başvuruları da internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) ve ön lisans başvuru tarihi...


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı. 30 Haziran'da alınmaya başlanan KPSS lisans başvuruları 13 Temmuz'da sona erecek. Ortaöğretim mezunları ile önlisans mezunları da KPSS başvurularını yapabilecekleri tarihleri araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?  KPSS ortaöğretim (lise) ve ön lisans başvuru tarihi...
 
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM)  tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. 
 
 

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