KPSS önlisans sonuç SORGULAMA ekranı! Adaylar önlisans sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek!

KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını merak ediyorlar, beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Sonuçları sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek. 2020 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS önlisans sonuçları belli oldu. Sınav sonuçlarının beli olmasıyla birlikte adaylar tarafından sonuç ekranı ziyaret edilmeye başlandı. 2020 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS önlisans sonuçları "sonuc.ösym.gov.tr" adresinde açıklandı.Adaylar, sınav sonuçlarına T.C.kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM'DEN KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇ AÇIKLAMASI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Öte yandan ÖSYM başkanı Halis Aygün de konuyla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖN LİSANS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına giren adaylar, cevap kağıtlarını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden görebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.