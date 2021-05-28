Yüzbinlerce kişinin beklediği KPSS başvuruları resmen başladı. ÖSYM tarafından 2021 yılı KPSS sınavına ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar KPSS 2021 başvuru işlemini ÖSYM'nin kılavuzda belirttiği şekilde https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek. Adaylar için başvuru bilgilerinin sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değil. Adayların sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırması gerekiyor. Sınav ücreti yatırılmadığında adayların başvurusu tamamlanmıyor ve başvuru bilgileri geçersiz sayılıyor. Pek çok kişi başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından KPSS ödemeleri ile ilgili detayları da araştırmaya başladı. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS paraları hangi bankalara yatırılabilir? İşte KPSS sınav ücretinin yatırılacağı bankalar!
KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS 2021 başvuru kılavuzunda KPSS sınav ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde belirtildi:
"Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak
isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
KPSS SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
ÖSYM'NİN SİTESİNDEN DE ÖDEME YAPILABİLİYOR
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
BANKAYA ÖDEME YAPACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır."