KPSS ÖABT nasıldı? KPSS zor muydu, kolay mıydı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT tamamlandı. Sınav sonrası binlerce aday sosyal medyada yapılan yorumları araştırıyor. Peki, ÖABT nasıldı? KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların ilk yorumları...

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu tamamlandı. KPSS ÖABT sınavı sonrası adaylar sosyal medya üzerinden kritik yaptıyor. Peki, ÖABT nasıldı? KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS ÖABT ile ilgili merak edilenler...

2021 ÖABT YORUMLARI

Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021

Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.

Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021

Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021

Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence,Atsız'ı tanımayanlari direkt elesinler #ÖABT2021

Amerika kıtasındaki yerli halkın geleneksel törenini sorarak hangi Sosyal Bilgiler Öğretmenini elemek istediniz acaba #ÖABT2021

#ÖABT2021 Din kültürü sınavı zor muydu kolay mıydı ne oldu biz neye girdik ben hiçbir şey anlamadım