KPSS kaçta bitiyor? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?

KPSS ortaöğretim sınavı bugün yapılacak. 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar ile yakınları KPSS kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? KPSS'de kaç soru var? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? KPSS kaçta bitiyor? sorularını araştırıyor. Peki, KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS kaçta bitiyor? İşte KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili bilmeniz gerekenler...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) bugün 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılacak.
KPSS KAÇTA BAŞLIYOR? KPSS'DE KAÇ SORU VAR?
188 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara sınavda, 130 dakika süre verilecek. KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS Ortaöğretim’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav 12.15'te sona erecek. Adaylar, 12.00'den sonra sınav salonundan çıkamayacak. Adaylar adaylar 11.55 ile 12.00 arasında salondan çıkabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
O¨SYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es¸, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.