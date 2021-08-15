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KPSS kaçta bitiyor? KPSS'den en erken kaçta çıkılır?

15 Ağustos 2021 Pazar - 11:23 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 11:23

2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının olduğu okullara akın etti. KPSS'nin Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi'nin süresi merak ediliyor. Peki, KPSS kaçta bitiyor? KPSS'den en erken kaçta çıkılır? KPSS ÖABT kaç dakika? İşte detaylar...


ÖSYM tarafından uygulanan 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı başladı. Adaylar yakınları ile sınavın yapılacağı okullara geldi. KPSS ÖABT'nin başlamasıyla birlikte sürenin ve sınavın biteceği saat merak ediliyor. Peki, KPSS kaçta bitiyor? KPSS'den en erken kaçta çıkılır? KPSS ÖABT kaç dakika? İşte KPSS ile ilgili detaylar...
 
KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu başladı. Öğleden sonraki oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın süresi 120 dakika olacak. Sabah oturumu 12:15’te, öğleden sonra oturumu 16:45’te tamamlanacak. 
 
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? 
 
KPSS sorularının yayınlanacağı tarih hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Daha önce gerçekleşen Alan Bilgisi, Genel Yetenet-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru ve cevapları kısa sürede paylaşılmıştı.
 
ÖABT'YE KİMLER GİRİYOR? 
 
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.

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